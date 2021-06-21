Песков заявил, что санкции США не зависят от воли Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе возможных санкций США и что саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена на это не повлиял.

Он также подчеркнул, что даже Байден не может повлиять на введение санкций.

«Слова президента о конструктивном настрое во время саммита не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наши двусторонних отношений с США. В этих отношениях главное прагматизм и трезвость. Результат саммита не свидетельствует о том, что США будут отказываться от сути своей политики — сути по сдерживанию России. Мы знаем о грядущих возможных санкциях, которые кодифицированы, и их введение даже не зависит от воли президента США», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не привнес каких-либо изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона.