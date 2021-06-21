Лавров прочитал стихотворение Симонова к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прочитал стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в году» по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщил МИД РФ.

Дипломат продекламировал произведение в рамках инициативы глав МИД стран-участниц СНГ.

Стихотворение Симонова начинается со слов: «тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой...».

Военная тема стала одной из главных в творчестве советского поэта Константина Симонова. В предвоенные годы и во время Отечественной войны он написал поэмы «Ледовое побоище» и «Суворов», а также такие произведения как «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша…», «Если дорог тебе твой дом», «Родина», «Песня о веселом репортере» и другие.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.