Боррель заявил, что главы МИД ЕС примут четвертый пакет санкций против Белоруссии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге заявил, что Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник, 21 июня, четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Экономические санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств. Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить», — сказал он.

По мнению Борреля, в ЕС стремились избегать экономических санкций, наносящих удар по всей экономике и благосостоянию граждан, но «поскольку правительство [Белоруссии] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление».

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Евросоюз примет санкции за «нарушения прав человека и давление на оппозицию», а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair.

Кроме того, он уточнил, что страны ЕС будут придерживаться единой позиции, требуя освобождения всех политических заключенных и задержанных в Белоруссии.

Также Хаависто подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать контакты с белорусской оппозицией, находящейся за рубежом, в том числе, встреча глав министерства иностранных дел ЕС начнется с рабочего завтрака с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Ранее Европейский союз согласовал новый пакет экономических санкций против Белоруссии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После чего ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.