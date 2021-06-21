Немецкий журналист назвал «роковую ошибку» Запада, связанную с Россией

Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории», написал в своей статье колумнист немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

По его мнению, после развала СССР в Соединенных Штатах распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

Однако Штюрмер отметил, что эта идея была слишком хорошей, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.

«Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в Евросоюз и НАТО без учета мнения Москвы. <...> России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», — сказал колумнист.

Кроме того, по его словам, «старые демоны» взяли свое, и на европейском континенте возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютно лидера. Но впоследствии ситуация изменилась, так как российская сторона под новым руководством заявила о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.

Штюрмер подчеркнул, что Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала СССР не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман».

По словам автора, если рассматривать произошедшее, можно заметить, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. Однако этот шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, добавил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.