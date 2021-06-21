Партия Пашиняна выиграла парламентские выборы в Армении

Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

Согласно приведенным ЦИК итогам подсчета голосов со всех 2008 участков, партию Пашиняна поддержали 53,92% избирателей, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» – 21,04%. При этом блок «Честь имею» бывшего армянского президента Сержа Саргсяна набрал 5,23%, однако этого недостаточно для прохождения блока в парламент.

Ранее блок «Армения» выпустил заявление, в котором говорится, что альянс не признает предварительные итоги внеочередных парламентских выборов в республике. Там назвали результаты прошедших выборов «спорными» и «не внушающими доверие».

20 июня в Армении прошли парламентские выборы, явка составила 49,4%.

Голосование проводилось только на территории Армении. Порога явки установлено не было. Проходной барьер для партийных блоков составил 7%, а для партий 5%. По законодательству, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы.