Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поблагодарил российское руководство за поддержку, которая была оказана республике и армянскому народу. Об этом политик сказал в ходе выступления, трансляция которого велась на его странице в Facebook.

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Также и. о. премьера поблагодарил США, Евросоюз, Иран и Грузию, а также стран Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее сообщалось, что партия Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в республике, набирая 58,52%. Блок «Армения» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна набирает 18,56%.

20 июня в Армении прошли парламентские выборы, явка составила 49,4%.

Голосование проводилось только на территории Армении. Порога явки установлено не было. Проходной барьер для партийных блоков составил 7%, а для партий 5%. По законодательству, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы.