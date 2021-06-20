Партия Пашиняна лидирует с 61,7% по итогам подсчета с 8,4% участков

Партия и.о. премьер-министра Армения Никола Пашиняна «Гражданский договор» продолжает лидировать на внеочередных выборах в парламент республики. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

К настоящему времени подсчитаны голоса с 8,4% участков. Согласно официальным данным, партия «Гражданский договор» Пашиняна набирает 61,7%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна 17,66%. Помимо этого, партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна преодолевает проходной барьер с 5,32%.

Внеочередные парламентские выборы в Армении завершились в 20.00 по местному времени (19.00 мск), явка составила 49,4%.

Голосование проводилось только на территории Армении. Порога явки установлено не было. Проходной барьер для партийных блоков составил 7%, а для партий 5%. По законодательству, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы.

Первые результаты публикуются после 00.00 по местному времени (23.00 мск). Окончательные итоги должны быть подведены на седьмой день со дня голосования.