Явка на досрочных выборах в парламент Армении составила 49,4%

Внеочередные парламентские выборы в Армении завершились в 20.00 по местному времени (19.00 мск), явка составила 49,4%. Об этом сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян, передает РИА «Новости».

«Проголосовали 1 281 174 человека», — заявил он.

В выборах принимали участие 25 политических сил. Основная борьба развернулась между партией и. о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блока «Армения», сформированного бывшим президентом Робертом Кочаряном.

В течение дня СМИ со ссылкой на наблюдателей отмечали, что выборы проходили в спокойной обстановке.

Голосование проводилось только на территории Армении. Порога явки установлено не было. Проходной барьер для партийных блоков составил 7%, а для партий 5%. По законодательству, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы.

Первые результаты появятся после 00.00 по местному времени (23.00 мск). Окончательные итоги должны быть подведены на седьмой день со дня голосования.