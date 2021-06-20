Посол Антонов вернулся в США

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Соединенные Штаты после примерно трех месяцев пребывания в Москве, свидетельствуют данные нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди, сообщает ТАСС.

Дипломат прилетел в 11.50 по местному времени (18.50 мск) регулярным рейсом «Аэрофлота». Из нью-йоркского аэропорта Антонов направится в Вашингтон.

16 июня в Женеве прошла встреча глав России и США. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Одним из итогов встречи стала договоренность о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.