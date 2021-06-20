США намерены ввести новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о подготовке новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Он напомнил, что Вашингтон уже вводил санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Навального.

«И мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — добавил он.

18 марта минторг США ввел новые торговые санкции против России.

До этого Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным 2 марта. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

16 июня глава США Джо Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину «разрушительными последствиями» в случае гибели Навального.