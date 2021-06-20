МИД России предупредил о дискриминации русскоязычного населения за рубежом

Русскоязычное население подвергается открытой дискриминации в ряде зарубежных стран, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Его слова приводит РИА «Новости».

Замглавы МИДа отметил, что в зарубежных государствах предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование, а также разорвать связь русскоязычного населения с исторической родиной.

«Это циничное нарушение прав человека, которое нельзя оправдать никакими политическими доводами и разногласиями», — заявил Руденко.

Он подчеркнул, что российские власти делают и будут делать все возможное для защиты прав русскоязычной общины.

Ранее стало известно, что власти Латвии приняли решение закрыть телевизионное вещание на русском языке с сентября 2021 года. Власти Эстонии в свою очередь решили прекратить финансирование русскоязычных школ в стране с 2035 года.