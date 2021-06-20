Посол России Антонов возвращается в США

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в московский аэропорт Шереметьево для возвращения в США, сообщает ТАСС.

По данным агентства, дипломат вылетит из российской столицы рейсом SU100 Москва — Нью-Йорк в 09.20 мск.

Как сообщает РИА «Новости», на данный момент Антонов уже сел в самолет.

Ранее источник в министерстве иностранных дел России заявил, что российский посол вернется в США 20 июня, он будет на рабочем месте в Вашингтоне в понедельник, 21 июня.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.