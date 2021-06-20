Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня, сообщает сайт президента России.

«30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную «Прямую линию» <...> Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», — указано в сообщении.

Телевизионную трансляцию обеспечат телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», »НТВ», «ОТР», «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира», — сообщили в Кремле.

Вопросы российскому президенту можно будет отправить начиная с 12:00 по местному времени 20 июня и до завершения программы 30 июня. Единый центр обработки сообщений будет принимать сообщения по номеру 8-800-200-40-40, а из-за границы можно будет позвонить по номерам +7 499 550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Ранее Кремль подтвердил проведение «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2021 году