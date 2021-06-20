Глава МИД Украины назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев и Анкара являются крупнейшими стабилизирующими силами на Черном море. Такое заявление он сделал во время своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме, передает пресс-служба украинского МИД.

«Черное море нынче полно угроз вследствие временной оккупации Крыма Россией. Но Украина с Турцией являются двумя географически крупнейшими стабилизирующими силами в Черноморском регионе», — заявил дипломат.

По его словам, у двух стран есть «отличное сотрудничество практически на всех направлениях».

«Энергетика — это одно из них», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он выразил благодарность турецкой стороне за ее решительную поддержку членства Украины в НАТО.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал НАТО нарастить присутствие Североатлантического альянса в Черном море.