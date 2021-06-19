Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей мазохистами, так она прокомментировала их план провести международный саммит «Крымской платформы». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что раньше в Киеве хотели вернуть Крым, а сейчас просто хотят яркое мероприятие.

«От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет». «Мазохисты», — написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что власти в Киеве собираются отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. Это приведет к тому, что на проживающих на полуострове украинцев будут распространяться такие же налоговые правила, как на Украине.

Соответствующий законопроект разрабатывает Верховная рада. Принять его планируется до саммита «Крымской платформы», который состоится в августе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.