Захарова назвала представителей украинских властей мазохистами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей мазохистами, так она прокомментировала их план провести международный саммит «Крымской платформы». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что раньше в Киеве хотели вернуть Крым, а сейчас просто хотят яркое мероприятие.
«От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет». «Мазохисты», — написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что власти в Киеве собираются отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. Это приведет к тому, что на проживающих на полуострове украинцев будут распространяться такие же налоговые правила, как на Украине.
Соответствующий законопроект разрабатывает Верховная рада. Принять его планируется до саммита «Крымской платформы», который состоится в августе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.