Захарова отреагировала на встречу Макрона и Меркель словами из песни

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Официальный представитель ведомства отреагировала на прошедшую встречу словами из песни из фильма «Звуки музыки».

«Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?», — следует из публикации Захаровой.

Она также выложила фрагмент ленты с песней и ссылку на перевод текста на русский язык.

Накануне во время совместной пресс-конференции в Берлине Макрон и Меркель сообщили, что Европа и Соединенные Штаты должны вести диалог с Россией, несмотря на возникающие сложности.

Кроме того, Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что возвращение послов в Москву и Вашингтон поможет наладить диалог двух стран, а саммит с участием президентов России и США «позволит открыться каналам для диалога между супердержавами».