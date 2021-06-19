Захарова отреагировала на встречу Макрона и Меркель словами из песни

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Официальный представитель ведомства отреагировала на прошедшую встречу словами из песни из фильма «Звуки музыки».

«Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?», — следует из публикации Захаровой.

Она также выложила фрагмент ленты с песней и ссылку на перевод текста на русский язык.

Накануне во время совместной пресс-конференции в Берлине Макрон и Меркель сообщили, что Европа и Соединенные Штаты должны вести диалог с Россией, несмотря на возникающие сложности.

Кроме того, Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что возвращение послов в Москву и Вашингтон поможет наладить диалог двух стран, а саммит с участием президентов России и США «позволит открыться каналам для диалога между супердержавами».