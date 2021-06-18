В МИД прокомментировали возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время визита в Сербию заявил, что присоединение Украины и Грузии к НАТО является прямым вызовом национальным интересам России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша позиция совершенно понятная и четкая: такой шаг – прямой вызов национальным интересам России, он затрагивает коренные интересы безопасности», — сказал Грушко.

Кроме того, замглавы МИД России уточнил, что если бы НАТО остановилась на линиях, обещанных когда-то Михаилу Горбачеву, то на сегодняшний день у нее на ее восточных границах были бы Польша и Прибалтика.

«Сегодня мы видим печальные результаты этого расширения, гигантские ресурсы, а общие расходы НАТО составляют сегодня больше одного триллиона долларов, 51% общемировых (расходов – прим. ред.), выбрасываются на цели, которые не совместимы с целями мирового развития, и отвлекают ресурсы от действительно насущных проблем в области безопасности, которые все на юге, а не в Балтийском и Черноморском регионе, которые были спокойны в военном отношении в течение десятилетий», — сказал Грушко.

По его словам, расширение является «поиском большого противника».

Также он добавил, что Балтийский и Черноморский регионы «искусственно, через расширение альянса превращают в арену военного противостояния».

Ранее президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции после саммита лидеров стран НАТО в Брюсселе заявил о том, что Украина может вступить в НАТО.

Во время саммита лидеры НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявив о необходимости этих стран продолжать реформы. При этом сроков возможного вступления этих стран в организацию не называлось.