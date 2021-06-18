В МИД Франции заявили, что условия для Украины в НАТО пока не созрели

Условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

«Условия для этого пока не сложились», — сказал Ле Дриан.

Министр не стал уточнять, о каких условиях идет речь.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России нет никаких прав в вопросе вступления страны в НАТО.

Кулеба подчеркнул, что его не интересует обсуждение этого вопроса с Россией, потому что «здесь говорить не о чем». Он отметил, что в Киеве понимают, что Москва всегда будет противостоять этому, но одновременно с этим уверены, что Украина «пройдет этот путь и станет членом альянса».