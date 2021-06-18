Дегтярев объявил об участии в выборах губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в четверг 17 июня решил выдвигаться на пост главы региона, сообщает РИА «Новости».

Об этом он рассказал во время встречи с врачами перинатального центра в Хабаровске.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора, доверять ему или нет, решать будут люди.

«Выборы есть выборы, никаких иллюзий не должно быть. Только люди дают власть на выборах, закон», — подчеркнул Дегтярев.

Ранее стало известно, что в сентябре текущего года в 49 субъектах Российской Федерации пройдут выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и законодательных собраний.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев занимает пост временно исполняющего обязанности главы региона с 20 июля 2020 года. На эту должность он был назначен после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.