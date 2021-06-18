Россия призвала ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ЛНР

Москва обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом осудить нападение диверсионной группы ВСУ на наблюдательный пост народной милиции Луганской области. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

«Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 июня в районе населенного пункта Голубовское. Группа украинских военных проникла на наблюдательный пост и расправилась с пятью находившимися там ополченцами. Данные подтверждаются проведенной на месте экспертизой.

Отмечается также, что нападение произошло вскоре после телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, а также после поездки главы Украины на линию соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, Москва обратила внимание ООН на то, что с 13 апреля подготовкой украинских военных занимаются военные специалисты США, а американские компании поставляют минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним.

«Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта», — подчеркнула в своем обращении российская сторона.

Ранее Киев заявлял, что не может выполнить минские соглашения в их текущем виде, а советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович отмечал, что у Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе: открытое противостояние с российской стороной либо «удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования».