Премьер Чехии призвал наладить новые отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что государство должно наладить новые отношения с Россией. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Frekvence1.

По его словам, в республике в ближайшее время пройдут консультации с участием министерства иностранных дел и представителей всех парламентских партий об отношениях с российской стороной.

«Я хочу сказать, что Чехия – суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать», — сказал Бабиш.

Отвечая на вопрос журналиста, не должны ли Чехия и Россия по примеру недавней встречи глав США и РФ обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров премьер-министр сказал: «Несомненно».

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения между Москвой и Прагой находятся в сложной фазе.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.