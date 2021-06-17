Кандидат в канцлеры Германии заявил о важности «Северного потока — 2» для страны

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет заявил о важности строительства газопровода «Северный поток — 2», подчеркнув, что газ необходим Германии для перехода к «зеленой» энергетике. Об этом политик рассказал в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

«Мы сможем успешно осуществить энергетический переход только в том случае, если закупим газ на переходный период. Поэтому трубопровод важен для Германии, и, кроме того, он скоро будет готов», — сказал Лашет.

По его словам, в ФРГ четко понимают важность газопровода для восточноевропейских партнеров страны, в частности, для Украины. Лашет отметил необходимость гарантирования стабильности Украины и уважения ее нынешнего решения об ориентации на Европу и трансатлантических партнеров.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.