Лавров встретится с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«21 июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем ОБСЕ», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Шмид пригласил в Москву министр обороны Российской Федерации, чтобы она приняла участие в девятой Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Лавров заявлял, что Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США. Кроме того, министр утверждал, что у РФ нет сверхдержавных амбиций.