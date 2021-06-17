Липецкий сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае попал в ДТП в Липецке, написал заявление о сложении сенаторских полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«Королев написал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья», — уточнил собеседник агентства.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в Совет Федерации после ДТП с участием сенатора от региона Олега Королева.

В мае в сети появилось видео, на котором член Совета Федерации Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

Позже очевидцы рассказали подробности «пьяной езды» сенатора в Липецке.