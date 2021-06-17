Трамп потребовал от Китая заплатить США $10 трлн за пандемию COVID-19

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 трлн в пользу США за пандемию новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Речь идет лишь о выплатах нам, для остальных стран мира эта цифра еще больше», — отметил экс-глава государства.

Он добавил, что размер компенсации от Китая должен быть больше, однако $10 трлн — это «все, что они могут заплатить».

Ранее в американский конгресс был внесен законопроект, согласно которому планируется инициировать переговоры по двустороннему соглашению между США и Китаем о компенсации в связи с распространением COVID-19.

27 мая президент США Джо Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней.

Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании».

Позднее глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил об отсутствии доказательств того, что коронавирус начал распространяться после утечки из китайской лаборатории.