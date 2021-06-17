Трамп заявил о желании снять с России санкции

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы снять с России санкции. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Экс-глава государства отметил, что его администрация ввела множество рестрикций в отношении Москвы, однако он «был бы рад» их отменить, как только Россия «возьмет себя в руки».

При этом Трамп добавил, что российско-американские отношения могли бы быть «потрясающими» и взаимовыгодными для обеих стран.

«Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», — пояснил республиканец.

Кроме того, бывший президент США заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, в то время как для Москвы данная встреча прошла хорошо.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».