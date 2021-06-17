Кабмин принял предложение МИД о выходе России из ДОН

Власти России распорядилось принять предложение о выходе страны из группы государств, являющихся участниками Договора по открытому небу. Об этом следует из распоряжения, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ и СВР России, о выходе Российской Федерации из группы государств — участников Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года», — уточняется в документе.

Министерству иностранных дел поручили оповестить об этом решении Белоруссию, а также остальные страны, участницы ДОН.

Еще прекратится действие соглашения между Россией и Белоруссией о сотрудничестве в этой группе.

Документ вступает в силу со дня начала действия закона о денонсации Россией ДОН.

19 мая данный закон единогласно приняла Государственная дума, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 7 июня.