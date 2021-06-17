Конгрессмены США призвали Байдена к новым санкциям против России

Член палаты представителей США Майкл Маккол и сенатор Джеймс Риш обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом ввести новые санкции против России.

Речь идет о второй части рестрикций по химическому оружию в соответствии с положениями американского «Закона о борьбе с химическим оружием».

По законодательству США, санкции должны быть введены в течение трех месяцев после решения госсекретаря страны. Как отмечают конгрессмены, этот срок истек 2 июня текущего года.

Макол и Риш выразили мнение, что задержка с введением санкций связана с желанием Байдена «избежать конфронтации» на фоне саммита с президентом России Владимиром Путиным.

«Отсрочка введения этих санкций прямо противоречит заявленной администрацией цели использовать саммит с президентом Путиным для защиты наших демократических ценностей», – подчеркивают члены конгресса.

16 мая Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».