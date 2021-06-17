В МИД России назвали достижение саммита Путина и Байдена

Заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о недопустимости ядерной войны стало существенным достижением, считает заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерасантъ».

«Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции», – заявил замминистра.

По его словам, подтверждение этой позиции в ходе саммита Путина и Байдена можно поставить в один ряд с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности», – подчеркнул Рябков.

16 мая Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».