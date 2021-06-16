Песков оценил вероятность исключения США из списка недружественных стран

Пока нет поводов, чтобы исключит США из списка недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, пишет РИА «Новости».

Песков также уточнил, что переговоры прошли примерно так, как того и ожидала российская сторона.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что пока неизвестно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее прошли отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский.