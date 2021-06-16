Байден пригрозил Путину разрушительными последствиями для РФ в случае гибели Навального

Президент США Джо Байден заявил, что Россия столкнется с «разрушительными» для себя последствиями в случае смерти Алексея Навального в колонии. Такое заявление он сделал на брифинге по итогам российско-американского саммита в Женеве, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, он ясно дал понять российскому лидеру, что считает, что «последствия [такого сценария] будут катастрофическими для России».

Ранее Путин заявил, что Навальный находится в заключении на тех же условиях, что и другие.

2 февраля этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.