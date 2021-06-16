Байден считает, что выполнил свои цели на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил свои цели на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик также подчеркнул, что Вашингтону предстоит еще многое сделать, чтобы наладить отношения с Москвой. В то же время, по его словам, он заявил Путину, что РФ не должна диктовать миру правила игры.

Байден охарактеризовал атмосферу встречи как добрую и позитивную, отметив, что теперь у Вашингтона есть четкая база для выстраивания отношений с Москвой.

Ранее Байден отметил, что отношения между Россией и Соединенными Штатами должны быть стабильными и предсказуемыми.

Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.