Путин заявил, что Навальный нарушил закон сознательно

Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный сознательно нарушал закон, когда после прохождения лечения за границей вернулся в РФ, зная, что будет задержан на ее территории. Об он сказал по итогам саммита Россия — США в Женеве.

Глава государства отметил, что этот гражданин знал, что «нарушает» действующий в стране закон, он обязан был отмечаться в правоохранительных органах как лицо дважды осужденное к условному сроку.

«Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло», — сказал Путин.

По его словам, Навальный знал о том, что объявлен в РФ в розыск.

«Зная об этом, он приехал в (Россию — «Газета.Ru»). Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Сделал то, что хотел, так что о чем тут можно говорить», — отметил Путин.

Встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве.

Ранее Путин заявил, что Навальный находится в заключении на тех же условиях, что и другие.

2 февраля этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.