Источник оценил переговоры Путина и Байдена

Переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве прошли весьма успешно. Об этом заявил близкий к переговорам источник, пишет РИА «Новости».

«Вполне успешно», — сказал собеседник.

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин проведет конференцию, после чего встретится с швейцарским президентом Ги Парлеменом.

Ранее в Женеве на вилле Ла Гранж завершилась встреча российской и американской делегаций в расширенном составе.

Президент США Джо Байден уже покинул виллу. Переговоры в расширенном составе продлились полтора часа, в общей сложности с перерывом — 4,5 часа.