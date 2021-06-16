Уволенный глава службы внешней разведки Болгарии обвинил в случившемся Кремль

Глава национальной службы разведки (ДАР) Болгарии Атанас Атанасов, который ранее был отправлен в отставку, утверждает, что его увольнение связано с «рукой Кремля». Об этом сообщает агентство Bgnes.

В среду, 16 июня, служебное правительство Болгарии приняло решение убрать Атанасова с должности руководителя ДАР. Представитель Совета министров заявил, что при руководстве Атанасова ведомство занималось своей деятельностью, не соблюдая принципы объективности, беспристрастности и политической нейтральности.

При этом экс-глава болгарской службы разведки на пресс-конференции заявил, что его отстранение произошло из-за «длинной руки Кремля и действий, согласованных с одним известным бизнесменом».

«Успешная работа против русского влияния, я имею в виду русские спецслужбы, вот причина моего увольнения», — сказал он.

Также сообщается, что бывший замглавы службы военной разведки в составе Минобороны Болгарии Антуан Гечев был назначен исполняющим обязанности главы ведомства ДАР, которое в стране выполняет функции внешней разведки.

21 мая в Болгарии разразился скандал с прослушкой оппозиционных политиков. Тогда заместитель председателя партии «Демократическая Болгария» Атанас Атанасов сообщил о том, что «десятки политиков оппозиционных партий были незаконно прослушаны». Позднее информацию подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков, а прокуратура сообщила о начале проверки скандальной информации.