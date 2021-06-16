Жириновский рассказал, как в 1996 году поздравлял Зюганова с победой

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Газете.Ru» рассказал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов проиграл на президентских выборах 1996 года из-за фальсификаций.

«Зюганов же не проиграл второй тур. Так что эти выборы в чистом виде были сфальсифицированы. Я это понимал, видел», — сказал Жириновский.

По его словам, на следующий день после второго тура он поздравил лидера коммунистов с победой:

«Прямо подхожу, жму руку, говорю: «Геннадий Андреевич, поздравляю с огромным успехом». Он согласен был, это было часов в 10 утра. А потом узнаю, что он в 5 утра уже позвонил Ельцину и его поздравил с победой на выборах. Вся страна Ельцина ненавидит, и вдруг он, Зюганов, его поздравляет. Ну хотя бы промолчал бы и сказал бы, как Трамп, что он не признает выборы, что выборы сфальсифицированы. Ничего подобного», —добавил политик.

Жириновский также рассказал, как оппозиции предлагали покупать места в первом туре, и поделился мнением, чего коммунистам не хватило для победы в той гонке. Об этом читайте в интервью лидера ЛДПР «Газете.Ru»