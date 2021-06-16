Жириновский рассказал о продаже мест в первом туре выборов 1996 года

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Газете.Ru» заявил, что во время президентских выборов 1996 года можно было купить места в первом туре.

По словам занявшего тогда пятое место Жириновского, об этом ему прямо сказали в Центральной избирательной комиссии, у которой «тотально было все под контролем»:

«А мне и говорят там: а за четвертое место нужно было заплатить. Я обомлел. Что, я буду платить за четвертое место? Естественно, я никогда в жизни не заплатил бы», — сказал лидер ЛДПР.

Жириновский также заявил, что у обошедших его в первом туре кандидатов денег было больше, чем у него. Третье место тогда занял Александр Лебедь, четвертое — лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

«Видимо, Гусинский заплатил за него. Тогда на выборы он дал Явлинскому $50 млн. А у меня было $300 тысяч всего. Вот сравните эти деньги. $300 тысяч и $50 млн. долларов у Явлинского. Лебедю, сколько надо, Березовский дал», — сказал Жириновский.

Он также рассказал, как поздравлял Зюганова с победой, и вспомнил, почему не была воплощена его идея по созданию коалиции «Зюганов — Лебедь — Жириновский». Об этом читайте в интервью «Газете.Ru».