Тимошенко заявила о начале «расправы» над Украиной

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде заявила, что начинается «расправа» над Украиной. Видео с ее выступлением опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel.

Так она прокомментировала отмену с 1 июля моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

«С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю», — Тимошенко.

По словам политика, власти страны также разрешили зарубежным банкам приобретать украинские сельскохозяйственные земли, а также без согласований снимать верхние слои чернозема, при этом у крестьян якобы «начнут забирать землю».

Парламентарий заявила, что таким образом начинается расправа с крестьянством и с самой Украиной.

Тимошенко также напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский обещал принимать столь важные решения только после того, как граждане сами этого захотели бы, однако «земельный референдум» так и не состоялся.

В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Так, первые два года на покупку земли смогут претендовать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки

В материале «Газеты.Ru» можно узнать, почему Зеленский спешил с земельной реформой.