В Австралии опровергли миф об «упадке» России

Автор издания The Australian рассказал о том, почему заявления о «упадке» России не имеют под собой оснований.

По мнению Адама Крейтона, достойное место России в области военных исследований и разработок — создание беспилотных летательных аппаратов, автономных транспортных средств и технологий «машинного обучения» — позволяют оставаться крупным игроком «на поколение вперед».

Также к сильным сторонам российского государства австралийский журналист причисляет большие валютные резервы — $600 млрд, что по мнению Крейтона показывает хорошее состояние государственных финансов.

Кроме того, традиционно сильной стороной России австралийский журналист назвал контроль над огромным количеством природных ресурсов, что позволяет России нивелировать отставание от других стран в разных сферах.