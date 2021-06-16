В Иерусалиме в стычках палестинцев с полицией пострадали более 80 человек

В Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан начались стычки палестинцев с полицией Израиля, среди участников столкновений есть пострадавшие, сообщает Палестинское общество Красного полумесяца на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наши бригады приняли сегодня 87 человек с ранениями на оккупированных палестинских территориях», — написали работники Красного полумесяца.

Медики уточняют, что больше всего пострадавших обратились к ним в Иерусалиме — 33 человека.

Столкновения палестинцев с полицией начались после того, как во вторник, 15 июня, в Старом городе Иерусалима прошел марш правых еврейских активистов с израильскими флагами.

Ранее Израиль нанес авиаудары по ХАМАС в секторе Газа.

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня. Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.