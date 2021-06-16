В Германии назвали «знаком надежды» предстоящую встречу Путина и Байдена

Россия — большая и важная страна, с которой нужно сотрудничать на принципах уважения ради поиска ответов по таким глобальным темам, как климат, стабильность и борьба с голодом. Об этом сообщает немецкая редакционная группа Funke со ссылкой на главу Бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле.

«Тот факт, что Путин и Байден встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды», — сказал Шойбле.

При этом он подчеркнул, что нужно четко высказывать несогласие по ситуациям в Белоруссии и на Украине.

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Она станет первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января прошлого года.

Ранее Байден объяснил свое решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным. Общение с журналистами президента России в Женеве пройдет перед пресс-конференцией его американского коллеги.