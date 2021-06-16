Байден встретился с руководством Швейцарии перед саммитом с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным встретился с руководством Швейцарии и поблагодарил за подготовку встречи с российским лидером, сообщает сайт Белого Дома.

«Президент Джозеф Байден встретился сегодня с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. Президент Байден поблагодарил президента Пармелена за организацию саммита США-Россия 16 июня и отдал должное уникальной роли Швейцарии, которая предоставляет нейтральную территорию для дипломатии и переговоров», — указано в сообщении.

Ранее президент Швейцарии заявил, что огонь в Карабахе прекратился благодаря России.

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.