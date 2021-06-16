Суд отклонил жалобу Ушакова на отрешение от должности мэра Риги
Административный окружной суд отклонил жалобу депутата Европарламента Нила Ушакова на его отстранение от должности мэра Риги, произошедшее весной 2019 года. Об этом сообщает агентство LETA.
«Суд отклонил иск Ушакова о признании незаконным распоряжения тогдашнего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце от 4 апреля 2019 года, которым Ушаков был отстранен от должности председателя Рижской думы», — говорится в сообщении.
По данным издания, суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал.
Сам Ушаков пока никак не прокомментировал отклонение жалобы.
Ранее сообщалось, что Нил Ушаков был снят с поста за «неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов». Он занимал должность мэра Риги в течение 10 лет и сейчас является депутатом Европарламента вместе с бывшим вице-мэром Риги Андрисом Америксом.