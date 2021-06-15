В Женеве снайперы заняли позиции перед саммитом Путина и Байдена

В Женеве снайперы заняли позиции по всему городу в рамках подготовки к саммиту российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом передает «5-tv.ru».

«За сутки до женевской встречи снайперы занимают свои места не только на крышах, но и по всей акватории Женевского озера», — приводятся слова руководителя европейского бюро МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

Встреча российского и американского лидера пройдет 16 июня на вилле «Ла Гранж». Байден уже прибыл в Женеву.

До этого Байден назвал Путина жестким и умным соперником. 46-й глава Белого дома также подчеркнул, что во время встречи перечислит российскому президенту сферы потенциального сотрудничества России и США.

В свою очередь, в России заявили, что во время встречи будут обсуждаться пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, стратегическая стабильность, а также сотрудничество в экономике, климат и Арктика.