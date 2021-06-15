Алиев встретил Эрдогана в карабахском Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в азербайджанском городе Физули в Нагорном Карабахе во вторник, 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что турецкого президента сопровождала его супруга Эмине Эрдоган.

В декабре прошлого года Эрдоган приехал в Азербайджан на парад по случаю победы азербайджанского государства в вооруженном конфликте против Армении за право владеть территорией Нагорного Карабаха. В параде приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, в том числе турецких.

Тогда, во время выступления президент Турции призвал Армению «взяться за ум».

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского) в регионе Азербайджану.