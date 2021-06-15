В Крыму «не удивились» намерению Украины обложить крымчан налогами

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «Газете.Ru» намерение киевских властей отменить свободную экономическую зону «Крым» и распространить на крымчан такие же налоговые правила, как на Украине.

«Можно подумать, из Крыма выстраивалась очередь на пропускном пункте Чаплынка для подачи налоговых деклараций. Видимо, начальник налоговой службы до сих пор не предупредил руководство, что Крым с 2014 года не входит в состав Украины, и, чтобы исправить эту оплошность, предложил отменить льготы, которых не было. Впрочем, и для крымчан эта новость стала откровением — оказывается, они жили в украинском налоговом раю, о котором они даже не подозревали. Так что если в Киеве этим событием нас решили удивить, то у них получилось», — заявил парламентарий.

Ранее сообщалось о намерении Украины ликвидировать созданную в 2014 году свободную экономическую зону «Крым». В таком случае на проживающих на полуострове украинцев будут распространяться такие же налоговые правила, как на Украине.

Соответствующий законопроект, как сообщил портал «Обозреватель», разрабатывает Верховная Рада. Принять его планируется до саммита «Крымской платформы», который состоится в августе.