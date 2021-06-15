Немецкий депутат назвал чушью условие Киева по Крыму и «Северному потоку — 2»

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал чушью предложение Киева об обмене запуска газопровода «Северный поток — 2» на Крым, сообщает РИА «Новости».

«Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», — сказал он.

По словам Гердта, Германия нуждается в «Северном потоке — 2» больше, чем Россия.

«Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ», — сказал депутат.

Немецкий политик также подчеркнул, что власти Украины видят Крым исключительно как территорию и им наплевать на местное население, напомнив, что Киев отрезал полуостров от воды и света.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что условием для запуска газопровода «Северный поток — 2» должна стать «деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины».