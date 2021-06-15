МИД РФ допустил возвращение послов в Россию и США после саммита в Женеве

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что в ходе саммита в Женеве российский и американский президенты Владимира Путин и Джо Байден договорятся о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Об этом он сообщил в интервью изданию «Известия».

«Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое», – заявил замминистра.

При этом, по его словам, было бы «наивно» ожидать от саммита масштабных прорывов в двусторонних отношениях России и Соединенных Штатов.

«С другой стороны, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно», – добавил Рябков.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте текущего года для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

Впоследствии глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ранее президенты рассказали об ожиданиях от личной встречи.