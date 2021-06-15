Байден спрогнозировал последствия смерти Навального в колонии

Президент США Джо Байден рассказал о возможных последствиях смерти Алексея Навального в колонии. Его слова приводит ТАСС.

«Это было бы трагедией. Это бы не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной», – заявил американский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC сообщил, что Навальный находится в заключении на тех же условиях, что и другие заключенные.

2 февраля этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящий момент Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 Владимирской области.