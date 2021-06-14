Соболь не будет баллотироваться в Госдуму

Юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь сообщила, в Facebook, что вынуждена не баллотироваться в Госдуму.

«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — написала Соболь.

Она заявила, что ее «популярность бесит власть», и ее «боятся пустить» на выборы в Госдуму, поскольку ее рейтинг превышает рейтинг кандидатов «Единой России».

Выборы депутатов Госдумы планируются на 19 сентября.

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры и признал ФБК и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

Ранее стало известно, что суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно. В феврале мировой суд в Москве предъявил Соболь обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения (ч.2 статьи 139 УК РФ). Это связано с незаконным проникновением в чужую квартиру.

В апреле столичные полицейские задержали Соболь, когда она ехала в такси.